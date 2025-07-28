Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini tercih eden başarılı öğrenciler, Karaelmas Üniversitesi Vakfı tarafından sağlanan özel burslarla ödüllendirilecek.

Köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosuyla dikkat çeken Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), 2025 yılında üniversiteye yerleşen başarılı öğrencilere sunacağı burs imkânıyla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı sürdürüyor. Karaelmas Üniversitesi Vakfı tarafından sağlanacak Başarı Bursu, üniversite tercihini BEUN’dan yana kullanan üstün başarı göstermiş öğrencilere önemli bir maddi destek sunacak.

Burs kapsamında, sayısal puan türünde ilk 5 bine girerek BEUN programlarına yerleşen öğrencilere 10 bin TL, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil puan türlerinde ilk 5 bine giren öğrencilere ise 5 bin TL başarı bursu verilecek. Burs miktarları, öğrencilerin yerleştirildiği programın puan türüne göre belirlenecek.

Üniversite yönetimi, bursların sadece öğrencilerin eğitim süresince değil aynı zamanda kişisel gelişimlerinde de önemli bir motivasyon unsuru olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Akademik başarıyı ödüllendirmek kadar, gençlerimize hayallerine ulaşmaları için maddi anlamda katkı sunmak ve her daim onların yanında olmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluktur. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bizler sadece lisans, ön lisans ve lisansüstü eğitim veren bir kurum değil; öğrencilerimizin gelişimini çok yönlü destekleyen bir bilim yuvasıyız. Karaelmas Üniversitesi Vakfımızın öğrencilerimize sunduğu bu çok değerli katkı Üniversitemizi tercih edecek gençler için önemli bir fırsattır. Bu burslarla, BEUN ailesine katılacak başarılı öğrencilerimizi geleceğe daha güçlü hazırlıyoruz. Bu vesileyle üniversite tercihi yapacak tüm aday öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.

Burs, öğrencilerin eğitim süreci boyunca belirli şartları sağladıkları takdirde devam edecek. Zorunlu hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere burslar, programın normal süresi içinde yılda 9 ay ödenecek. Ancak not ortalamasının 3,00’ün altına düşmesi, başarısız derslerin bulunması, devamsızlık, disiplin cezası ya da kayıt dondurma gibi durumlarda burs kesilecek. Ayrıca ikinci üniversitesini okuyanlar, yan dal veya çift ana dal yapanlar ile dikey/yatay geçiş yapan öğrenciler burslardan yararlanamayacak.