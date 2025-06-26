Yaklaşık üç yıldır Adıyaman’ın Besni ilçesinde görev yapan ve Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamlığına atanan Çağlar Partal, hükumet konağı önünde düzenlenen törenle ilçeden ayrıldı.

Besni Kaymakamı olarak 1 Eylül 2022 tarihinde göreve başlayan ve son yayımlanan mülki idare kararnamesiyle Şırnak’ın Silopi ilçesine atanan Çağlar Partal için hükümet konağı önünde veda töreni düzenlendi. Tören duygusal anlara sahne oldu.

Törene, ilçede bulunan kurum ve kuruluş çalışanları, daire amirleri, ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakam Partal, burada bulunan kişilerle tek tek vedalaştı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Vedalaşma sırasında kısa bir konuşma yapan Partal, Besni’de görev yaptığı süre boyunca desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti. Besni’nin kendisi için önemli bir yer olduğunu belirterek, görev süresinin sonunda güzel anılarla ilçeden ayrıldığını ifade etti.

Programın ardından Kaymakam Çağlar Partal, ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldı.