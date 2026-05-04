AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve beraberindeki heyet, Aydın Valiliği görevine atanan Vali Osman Varol'u ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç ve Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler'den oluşan heyet, 30 Nisan 2026 tarih ve 2026/123 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği görevine atanan Varol'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan heyet üyeleri, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yürütülen iyileştirme ve yeniden ihya çalışmalarında Vali Varol'un gösterdiği gayret ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Heyet, Varol'un yeni görevinde de başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine inandıklarını belirterek, görevinde başarılar diledi.

Vali Osman Varol ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Adıyaman'da yürütülen çalışmaların önemine değindi ve desteklerinden dolayı heyete teşekkür etti.