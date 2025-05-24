Bilecik’in doğal güzelliklerinden biri olan ve ‘Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescillenen Beşgöller bölgesinde turizm odaklı çalışmalar başladı.

Bölgenin, ekoturizm ve doğa aktiviteleriyle ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunması hedefleniyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme programına Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların şube müdürleri katıldı.

Beşgöller’de su sporları, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğrafçılık gibi etkinlikler planlanıyor. Bölgenin, Bilecik şehir turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi ve sürdürülebilir doğa turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yetkililer, Beşgöller’in ekolojik yapısını koruyarak turizm faaliyetlerinin bölgeye uyumlu şekilde geliştirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.