Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Raziye Atik, tam 20 yıldır her gün kendi isteğiyle ve belediyeden aldığı izinle Güzelyurt Mezarlığı’nın temizliğine destek oluyor.

Güzelyurt Mahallesi’nin sakinlerinden 75 yaşındaki Raziye Atik, Güzelyurt Mezarlığı’nı temizlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerden izin istedi. Ekipler, yaşlı kadının bu isteğini kırmayıp izin vermesinin ardından mezarlığın her köşesine titizlikle bakım yapan Atik, bunu her gün yaparak temizlik çalışmalarına destek olmaya başladı. Temizlik yapmadığı zamanlar üzüldüğünü belirten Atik, işin zorluklarına rağmen bu görevi gönülden ve isteyerek yerine getirdiğini söyledi.

Bazı mezar sahiplerinin bayramlarda geldiğini belirten Raziye Atik, "Burada bulunan mezarlığın içerisini hiç tanıdık-yabancı demeden yapabildiğim kadar temizliyorum. Temizlik yapmadığım zamanlar üzülüyorum ve huzursuz oluyorum. Geleni var gelmeyeni var. Mezar sahiplerinden sadece bayramda gelenler var" dedi.