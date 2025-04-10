Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan bir personel, görev sırasında çöp tenekesine atılmış bayrağı alarak önce temizledi sonrada öpüp alnına sürerek muhafaza etti.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil Belediyesi temizlik ekiplerinde görevli işçi, sabah saatlerinde rutin çöp toplama çalışmasını sürdürürken, bir çöp konteynerine Türk bayrağının atılmış olduğunu fark etti. Duruma kayıtsız kalamayan belediye işçisi, bayrağı çöpten alarak büyük bir saygıyla öpüp alnına koydu. O anlara şahit olan vatandaşlar, işçinin bu davranışını takdirle karşıladı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Vatandaşlar, sosyal medyada yaptığı yorumlarda temizlik işçisinin gösterdiği duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini ifade etti.