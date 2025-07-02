Kahramanmaraş’ta doğuştan sol burun deliği kapalı olarak dünyaya gelen 3 aylık bebek, HG Hospital Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla artık daha rahat nefes almaya başladı.

Kahramanmaraş’ta sol burun deliği ve solunum yolları gelişmemiş olarak dünyaya gelen bebeğin aynı zamanda kalp kapakçıklarında, iç organlarında ve uzuvlarında çoklu gelişim bozuklukları tespit edildi. Bebeğin hayati riski nedeniyle öncelikli olarak solunum yollarının açılması gerektiği belirtildi. HG Hospital’de gerçekleştirilen ameliyatla yeni bir burun deliği açılan bebek, sağlıklı şekilde nefes almaya başladı. Durumu stabil seyreden bebeğin önümüzdeki süreçte kalp ameliyatının da planlandığı bildirildi.

"32 yıllık meslek hayatımda en ağır vakaydı"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mehmet Hanifi Dağoğlu, yapılan ameliyata ilişkin bilgi verdi. Dr. Dağoğlu, "Burada 3 aylık bir bebek ameliyatı yaptık. İlginç bir vakaydı. Çocuğumuz çoklu organ bozukluklarıyla dünyaya gelmişti, sol burun deliği yoktu. Sol gözü küçüktü. Sol kolu ve sol omuzu gelişmemişti. Kalbinde kapakçık sorunları var. Ayrıca yine iç organlarında bazı anormallikler var. Gırtlağı tam gelişmemiş. Ayrıca solunum yolu tam gelişmemiş. Şimdi bu hastalığın tabii öncelikle kalp ameliyatı olması lazım. Fakat kalp ameliyatı olabilmesi için öncelikle solunum yollarının açılması lazımdı. Biz çocuğa yeni bir burun deliği yaptık. İnşallah bu süre zarfında tam iyileşirse, sağlıklı şekilde iyileşirse ikinci seansta damar cerrahisi uzmanı arkadaşlarımız kalbini ameliyat edecek. Bu hastalar erken bebeklik çağında nefessiz kaldıkları için ölüyorlar. Fakat tanı konması büyük bir başarı. Tanı koyan çocuk uzmanı arkadaşlarımızı tebrik etmek lazım. Onların referansı ile bize gelmişti. Biz de başarılı bir şekilde ameliyat ettik. Tabii bu hastaya çeşitli merkezlerde anestezi verilemediği için ameliyat yapılamamıştı. Anestezi uzmanımız Şeyma Tekşen ve Kürşat Aköz’ün başarılı girişimleriyle ameliyatımızı gerçekleştirdik. Çok çok nadir, ben 32 yıllık KBB uzmanıyım, şimdiye kadar yaptığım dördüncü vaka falan oldu. Bu çok ağır bir vakaydı, en ağırı buydu" dedi.