Bayrampaşa’da kendisini oğlu olarak tanıtıp 400 bin TL dolandıran şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Şahsın dolandırıcılık yaptığı şahsın evine gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Nisan Salı günü Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ü.’yü (84) telefonla arayan şüpheli, kendisini oğlu olarak tanıttı. Telefonda yapılan yönlendirme üzerine G.Ü., ikametine gelen kişiye yaklaşık 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasını elden teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını fark eden G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Eldenci" lakaplı dolandırıcı şüphelisi Pendik’te yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişinin, 12 adet suç kaydı bulunan S.K. (36) olduğu tespit edildi. Şüpheli, 9 Mayıs Cuma günü Pendik’te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, aynı gün adliyeye sevk edildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin dolandırıcılığın gerçekleştiği adrese geldiği anlar yer aldı.