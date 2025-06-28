Bayburt’un Aslandede köyünde yarım asrı aşkın zamandır çiftçilik yapan İsmail Öksüz’ün yoğun kar yağışı nedeniyle çöken serası, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle yeniden ayağa kaldırıldı. Öksüz, havaların ısınmasıyla beraber kurulan yeni serasında üretime başladı. Karın yağdığı gün, "İnsanın 60 yıl emek verdiği bir şeyi bir anda kaybetmesi ne kadar acıymış" diyerek hüznünü dile getiren Öksüz, şimdilerde yeni serasında içtenlikle türküler söylüyor.

Mart ayında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle İsmail Öksüz’ün 3 serası tamamen yıkılmış, yarım asırlık emek bir anda yok olmuştu. Özellikle ata tohumlarının sera altında kalması, Öksüz’ü derinden üzmüştü. Öksüz, yaşadığı üzüntüyü "Geri dönmek istiyorum, yeniden yapmak istiyorum bu işleri. Seralar kurayım tohum ekeyim, zaman beni geri döndür bir daha" dizeleriyle dile getirmişti. O gün yaşadığı üzüntüyü şiir dizelerine sığdıran Öksüz, şimdi yeni kurulan serasında türküler söylüyor, çiftçilik hayatını kaldığı yerden hevesle devam ettiriyor.

Tarım ve Ormanı Bakanı Yumaklı, Öksüz’ü telefonla aradı

İhlas Haber Ajansı’nın ’Kar nedeniyle seraları çöken çiftçinin 60 senelik emeği heba oldu’ başlıklı haberiyle Öksüz’ün sesine kulak veren Tarım ve Orman Bakanlığı, yaşanan bu talihsiz olayın ardından hemen harekete geçti. 3 seranın da yeniden ayağa kaldırılacağı müjdesi ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından verildi. Öksüz, yaşlandığı için bu işleri eskisi gibi yapamayacağını belirterek, devlete yük olmamak adına 3 sera yerine bir tane seranın yapılmasını istedi. Öksüz’e kısa sürede yeni serası kuruldu. Bu gelişme, 60 yıllık çiftçilik serüvenin bittiğini düşünen Öksüz’e yeniden umut oldu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kurban Bayramı’nda bizzat İsmail Öksüz’ü arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yumaklı, telefon görüşmesinde, "Sizin kar yağışı sebebiyle 3 tane seranızda hasar olmuş. Haberi izleyince ben hemen il müdürümüze talimat verdim. Arkadaşlar sizin ihtiyacınızı karşılayacak. Bizden size hediye olsun. Devlet olarak her zaman kim üretiyorsa onun yanında olduk, siz yeter ki üretin sizin de yanınızda olacağız inşallah" ifadelerine yer vererek, çiftçinin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerinin altını çizmişti. Bakan Yumaklı, beraberlik mesajı vererek, "Sizin gibi ata tohumlarına sahip çıkan üreticileri yalnız bırakmayacağız. Ben tekrar size geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuşmuştu. Öksüz ise, Bakan Yumaklı’ya ilgi ve alakasından ötürü teşekkür etmişti.

Hüzün dolu şiir yerini keyif dolu türküye bıraktı

Yıkılan seraların ardından büyük bir çaresizlik yaşayan Öksüz, şimdi yeni serasında tekrar toprağa dokunmanın, ata tohumlarını yeniden filizlendirmenin heyecanını yaşıyor. Bu destek, 60 yıllık emeğe, ata tohumlarına ve çiftçinin azmine verilen değerin bir göstergesi oldu. Öksüz’ün yüzündeki gülümseme ve söylediği ’Kar yağar bardan bardan’ isimli türkü, umudun her zaman var olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"Tam çiftçiliği bırakıyordum o esnada bakanımız aradı"

Yaşı sebebiyle yıkılan seraları onaramayacağını düşünen Öksüz, çiftçiliği bırakma kararı aldı. Umudunun tükendiği esnada Bakan Yumaklı’dan gelen telefon, yeniden umutları yeşertti. Bakan Yumaklı’ya ata tohumu yetiştireceğinin sözünü veren Öksüz, "Kışın yoğun kar yağışı sebebiyle seralarımız çöktü. Kar, 3 seramızı yıktı. Ben de yaşlandım, seralarımı tamir edemeyeceğimi düşünerek bu işi yapmama kararı aldım. Tam çiftçiliği bırakıyordum o esnada seralarımızın çöktüğü haberini değerli bakanımız görmüş, bu durumdan haberdar olmuş. Benim bu işi devam ettirmemi istedi, ’ata tohumlarını kaybetme, çevrendeki insanlara seracılık ile ilgili bildiklerini aktar’ dedi. Ben de kendisine söz verdim, bu işe devam ediyorum" diyerek konuştu.

"Çiftçiliği bıraksaydım bu yaz gününde ne yapardım"

Gönül verdiği, severek yaptığı mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşayan Öksüz, hayattaki tek meşguliyetinin çiftçilik olduğunu söyledi. Üretime Bakan Yumaklı sayesinde devam ettiğini ifade eden Öksüz, Tarım ve Orman Bakanlığına verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, "Şu an içinde bulunduğumuz sera, bakanlığımızın bize yeniden verdiği sera. Bu serada ata tohumları üretmeye devam ediyoruz. 60 yıllık tecrübeyle bir şeyler bildiğimi düşünüyorum. Bildiklerimi bu işi yapmak isteyenlere aktarıyorum. Ata tohumlarının kaybolmaması için çevremdekilere dağıtıyorum. Bu arada değerli bakanımıza hürmetlerimi sunuyorum, çok teşekkür ederim. Bu işi bana devam ettirdiler, devam etmekten de razıyım. İyi ki devam etmişim, bıraksaydım bu yaz gününde ben ne yapacaktım, burada toprakla uğraşıyorum" şeklinde konuştu.