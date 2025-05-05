Batman’da hakkında 30 ayrı suç kaydı bulunan ve 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, "yankesicilik ve hırsızlık" suçlarından 30 suç kaydından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.G. isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı. 3 aylık çalışma sonucu kadının saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kadını saklandığı yerde yakaladı. D.G. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.