Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Anneler Günü'ne özel olarak hazırlanan ve Efeler Belediyesi'ne ait Otizm Yaşam Merkezi'nde yaşama yeniden 'Merhaba' diyen bir anne ve kızının yaşamını anlatan video annelerin fedakarlığı, çocukların yaşama güvenle tutunabilmesi ve sevginin simgesi oldu.

Efeler Belediyesi'ne ait Otizm Yaşam Merkezi, alanında uzman eğitimcileri, çağa ve bilime uygun sınıfları ve araç gereçleri ile yüreğinde sevgi dolu personeliyle yüzlerce aileye umut olmaya devam ediyor.

İncirliova ilçesinde yaşayan Melis Ören ile kızı Lina'nın Otizm Yaşam Merkezi'yle tanıştıktan sonra hikayesini anlatan video, 'Anne olmak herkes için farklı bir yolculuk. Bizim yolumuz biraz daha sabır ve anlayış istiyor' sözleriyle başlıyor.

Anne Melis Ören, ilerleyen saniyelerde kızı Lina'nın Otizm Yaşam Merkezi'nde eğitim almadan önce yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı, 'Derdini anlatamazdı. Derdini anlatamayınca ağlardı. Kendini yerlere atardı ve elimden hiçbir şey gelmiyordu. Çaresiz hissediyordum.'

Videonun devamında, Anne ve kızının birlikte Otizm Yaşam Merkezi'ne doğru umut yolculuğuna ait görüntüler yer alıyor.

Daha sonra Otizm Yaşam Merkezi'ndeki ilk günlerini anlatan anne, heyecanının yüksek olduğunu ve her şeyi zamanla yaşayarak öğrendiklerini söyledi. Lina'nın merkezde çok güzel bir eğitim aldığını ve öğretmenlerin fedakârlıklarının sürece katkısından bahsetti. Mutluluk gözyaşlarının aktığı bir sonraki kesitte ise anne Ören, 'Lina'nın annesi olmak paha biçilemez bir şey. Benim anneler günüm Otizm Yaşam Merkezi'nde başladı. Hediyem ise Lina'nın gözlerimin içine bakıp 'anne' demesi' sözleriyle yaşadıkları olumlu değişimi en güzel şekilde anlattı.