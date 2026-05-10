Didim Belediyesi tarafından Mavişehir'de yapımı sürdürülen Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Doğayla iç içe sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken proje kapsamında; yürüyüş alanları, dinlenme bölümleri, peyzaj düzenlemeleri ve halkın keyifle vakit geçirebileceği sosyal alanlar Mavişehir'e kazandırıldı.

'Mavişehir hak ettiği değere kavuşuyor'

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mavişehir'e değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nın bölgeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracağını ifade etti.

Başkan Hatice Gençay, halkın nefes alabileceği, bir araya gelebileceği ve keyifle vakit geçirebileceği alanlar oluşturmayı önemsediklerini belirterek, Mavişehir'in hak ettiği değere kavuştuğunu söyledi.

Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nın açılışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek programla yapılacak. Sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstleneceği gecede, Murat Dalkılıç sevilen şarkılarıyla sahne alacak.