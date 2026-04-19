AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı tarafından kente kazandırılacak 20 milyon Euro değerindeki fabrika şehirde bulunan iş adamları tarafından olumlu karşılandı. ASKON Elazığ Şube Başkanı Yavuz Akın yaptığı açıklamada, 'AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Mahmut Rıdvan Nazırlı tarafından şehrimize kazandırılacak olan 20 milyon Euro değerindeki fabrika yatırımını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Teknova OSB bünyesinde hayata geçirilecek bu önemli yatırım; üretim, istihdam ve bölgesel kalkınma açısından Elazığ'ımıza yeni bir ivme kazandıracaktır. Yatırımın etaplar halinde ilerleyerek kısa sürede üretime geçecek olması, şehrimizin sanayi potansiyelinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır' diye konuştu.