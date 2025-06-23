Göreve geldiği günden bu yana saha çalışmalarına önem veren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Dallıca Mahallesi 1444 Sokak ve çevresinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yeni yol yapım faaliyetleri kapsamında yaklaşık 8 bin metrekare alana parke taşı döşeme çalışmalarının başlatıldığını müjdeleyen Başkan Tetik, eş zamanlı olarak 6 yolun birden yapıldığını kaydetti.

Okulların geçiş güzergahında yer alan, çevresinde sosyal alanlar ve yeni yerleşim noktaları bulunan bölgenin konum olarak büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Tetik; "Şehrimizde daha önce hiç yolu yapılmamış ve alt yapı işlemleri tamamlanmış lokasyonlara yeni yol kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız bizim dönemimizde Nazilli’de hiç toprak yol bırakmamak. 2025 yılında hala yolu olmayan sokaklarımız var. Buraların biran evvel projeye alınması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün de Dallıca 1444 Sokak’ta bordür çalışmaları tamamlanan 8 bin metrekare alana yeni yol kazandırıyoruz. Nazillimize hayırlı olsun" dedi.