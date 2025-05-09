Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen Kariyer Planlamasında Başarıya Giden Yol Haritası konulu söyleşiye katıldı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, PAÜ Tavas Meslek Yüksekokulu’nda Klinik Psikolog Gülşen Yarımca’nın ‘Kariyer Planlamasında Başarıya Giden Yol Haritası’ konulu söyleşisine katıldı. Gençlerin kariyer hedeflerini belirlerken doğru rehberlik ve ilham verici örneklerin kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Tatık, "Kariyer yolculuğunda kendini tanımanın ve cesur adımlar atmanın önemini bir kez daha hatırladık. Başta Gülşen Hanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.