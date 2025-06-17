Adana’nın Feke ilçesine yapılması planlanan 8 halı saha, 1’er gençlik merkezi ve tenis kortu projelerinin onaylandığı bildirildi.

Feke Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında düzenlenen protokolle ilçeye yeni tesisler kazandırılması için imzalar atıldı. Ankara’da gerçekleşen protokol kapsamında Feke’ye 8 halı saha, 1 gençlik merkezi ve 1 tenis kortu projeleri onaylandı. Proje ile ilçedeki gençlerin spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi hedeflendiği bildirildi.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, "İlçemizin farklı noktalarında yapılacak 8 halı saha ile birlikte gençlik merkezi ve tenis kortu da ilçemize kazandırılacak. Gençlerimizin sportif faaliyetlere yönelmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını önemsiyoruz" dedi.

Başkan Özen, "Katkı sunan tüm kurum ve yetkililere teşekkür ediyorum. Gençlerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Amacımız, spor altyapısını güçlendirerek geleceğin sporcularını yetiştirmek" ifadelerini kullandı.