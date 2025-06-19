Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk, il genelinde muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde Amanos Dağları eteklerinde yer alan mahallelerin muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Öntürk, HBB’nin proje ve hizmetlerine değinerek muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Mahallelerin tüm taleplerinin öncelik sırasına konduğunu ileten Başkan Öntürk, "595 mahallenin tüm talepleri bir program içinde yürüyor. Şu an ekiplerimizin hepsi sahada projeler dahilinde tüm ilçelerde çalışıyor." diyerek taleplerin belli bir çalışma takvimi kapsamında yürütüldüğünü hatırlattı.

2025 yatırım programında 30 tane çok amaçlı salon, 40 tane halı saha, 10 tane kreş, hal, hizmet binaları, 1000 kilometre asfalt, sosyal yardımlar, pazar yeri gibi pek çok projenin yer aldığına dikkat çeken Başkan Öntürk, "Bütçemizin üstünde bir para harcayacağız. Bir planlama doğrultusunda kime ne dağıtacaksak adil bir şekilde dağıtacağız." dedi.

Toplantıya ayrıca AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Fatma Gül Çalım, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Behçet Akın ve teşkilat mensupları katıldı.