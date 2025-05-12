Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; Hemşireler Haftası dolayısıyla Bünyan Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşirelere hediye göndererek jest yaptı.

Başkan Metin, hemşirelerin sağlık alanındaki emeklerinin her zaman takdire şayan olduğunu belirterek; "Toplum sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan hemşirelerimizin Hemşireler Haftası’nı kutluyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hediyeler, belediye personelleri aracılığıyla hemşirelere ulaştırıldı. Hemşireler de Başkan Metin’e jestinden dolayı teşekkür etti.