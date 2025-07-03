Son günlerde sosyal medyada sıkça gündeme gelen "Yunan adaları Türkiye’den daha ucuz" söylemlerine karşı Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi’nden açıklama geldi. Kooperatif Başkanı Muhammet Kökten, Fethiye’nin hem fiyat hem de hizmet kalitesi açısından hâlâ çok daha avantajlı bir tatil destinasyonu olduğunu belirtti.

"Yunan adaları Türkiye’den daha ucuz" yönündeki sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Muhammet Kökten, yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, eşdeğer işletmelerin menülerini karşılaştırdıklarına değinen Başkan Kökten, tatil planı yapan herkesi Fethiye’nin kıymetini yeniden keşfetmeye davet etti.

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ‘’Sosyal medya üzerinden yürütülen bu algının aksine, Fethiye’miz hâlâ hem fiyat hem de hizmet kalitesi açısından çok daha avantajlı ve nitelikli bir tatil alternatifi sunmaktadır. Bu durumu gösterebilmek için Fethiye’ye en yakın Yunan adası olan Rodos’taki eşdeğer işletmelerin (otel, restoran, beach club) menü ve fiyatlarını inceledik ve bunları, Fethiye’deki benzer hizmetlerle karşılaştırarak sosyal medya hesaplarımızda şeffaf bir şekilde paylaşmaya başladık. Elde ettiğimiz sonuçlar gösteriyor ki, Rodos’taki birçok işletme, Türk lirası karşılığı düşünüldüğünde Fethiye’deki işletmelere kıyasla daha yüksek fiyatlarla hizmet sunmakta. Üstelik Fethiye’deki pek çok işletme, daha uygun fiyata daha kaliteli hizmet veriyor; misafirlerine hem doğayla iç içe, hem de daha sıcak bir misafirperverlik sunuyor. Ayrıca bu süreçte sosyal medya üzerinden "Adalar’da ödediğiniz hesabı bize de ödeyin, biz daha fazlasını sunalım" yaklaşımıyla hazırladığımız içeriklerimiz de yoğun ilgi görmekte. Bu paylaşımlar yalnızca fiyat karşılaştırması değil, yerel esnafı destekleyen, ülke içi tatili teşvik eden bilinçli bir farkındalık çalışmasıdır. Fethiye, sadece bir tatil değil, değerlerimizi koruyarak büyüttüğümüz bir yaşam kültürüdür. Misafirlerimize sunduğumuz doğallık, samimiyet ve hizmet kalitesini daha görünür kılmak için tüm kanallarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tatil planı yapan herkesi, fiyatların ötesinde gerçek değerleri görmeye ve bu yaz Fethiye’nin kıymetini yeniden keşfetmeye davet ediyoruz’’