Didim Belediyesi, kentte yaşam kalitesini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmaları gece saatlerinde de aralıksız sürdürüyor. Zabıta kontrolleri, çevresel gürültü denetimleri, temizlik ve ilaçlama faaliyetleri düzenli şekilde tüm mahallelerde uygulanıyor.

Didim Belediyesi, toplum sağlığını, çevre estetiğini ve kamusal konforu önceleyen anlayışıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Belediye ekiplerinin gece mesaisine eşlik eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gençay, denetimler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi, notlarını aldı. Saha ziyaretlerinde, başkanın gece geç saatlerde dahi ekiplerin başında olmasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, özverili çalışmalardan dolayı Başkan Gençay’a teşekkür etti.

Başkan Gençay açıklamasında, "Didim’de yaşam kalitesini her alanda artırmak için çalışıyoruz. Gündüz olduğu kadar gece de sokak sokak sahadayız. Temizlikten çevre düzenine, ilaçlamadan denetime kadar tüm hizmetlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Her mahallemizin ihtiyacını yerinde görerek planlı ve sürekli hizmet üretiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen güzel geri bildirimler bizlere güç veriyor" dedi.