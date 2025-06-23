Aydın’ın Buharkent ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen yüzme kursları, bu yıl da büyük bir coşku ile başladı. Buharkent Belediyesi tarafından organize edilen ve 6-15 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirilen kursların ilk gün heyecanına Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da ortak oldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, belediyeye ait Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesislerde başlayan kurslarda erkek öğrencilerle bir araya gelerek hem çocuklarla sohbet etti hem de heyecanlarına eşlik etti. Başkan Erol yaptığı açıklamada, "Buharkent Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesislerimizde başlayan yüzme kurslarımızın ilk gün heyecanına ortak olduk. 6-15 yaş arası çocuklarımızın yaz tatilini hem eğlenceli hem de sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için düzenlediğimiz bu kurs, aynı zamanda onların özgüven kazanmasına, yeni arkadaşlıklar kurmasına ve yüzme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak" dedi.

Ayrıca çocukların eğitim sürecinde edindikleri kazanımların yalnızca fiziksel değil, sosyal anlamda da önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erol, "Bugün erkek öğrencilerimizle bir araya gelerek hem ilk gün coşkularını paylaştık hem de onlarla sohbet ederek bu imkânların onlar için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatına dokunacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erol, tüm katılımcı öğrencilere kazasız ve keyifli bir kurs dönemi dileyerek, emek veren eğitmenlere ve destek veren ailelere teşekkür etti.