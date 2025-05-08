Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Mayıs ayı Belediye Meclisi toplantısında kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Emeklilerin ücretsiz otobüs kartlarının kaldırılacağı" yönündeki haberlere ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Başkan Çetinkaya, ulaşım hizmetlerinde yapılacak düzenlemelerin amacının herhangi bir kesimi mağdur etmek değil, kamu kaynaklarını daha etkin ve adil kullanmak olduğunu vurguladı.

AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve CHP meclis üyelerinin hazır bulunduğu Mayıs ayı Belediye Meclisi toplantısının açılışında konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, geçtiğimiz hafta yerel basın mensuplarıyla gerçekleştirdikleri toplantıya değinerek, "Kahvaltılı basın buluşmasında, ulaşımla ilgili gelen bir soru üzerine doğrudan yanıt verdik. Ancak orada kullandığımız ifadeler yanlış anlaşıldı. Emeklilere yönelik ücretsiz ulaşım hizmetini tamamen kaldırmak gibi bir gündemimiz yok. Aksine bu hizmeti daha düzenli ve sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz," dedi.

"Sınırsız biniş sistemi yerini düzenlemeye bırakacak"

Başkan Çetinkaya, mevcut ulaşım altyapısının emekli kartlarıyla yapılan sınırsız binişler karşısında yetersiz kaldığını belirterek, " Özellikle 65 yaş altı sınırsız olan hakkı yeni düzenleme ile kaldıracağız. Ulaşım araçlarımızda konforu ve düzeni sağlamak, bu hizmetten faydalanan tüm kesimlerin hakkını korumak için bir dizi düzenleme ve çalışmalarımız devam etmekte. Bu sebeple sınırsız biniş hakkına yönelik yeni bir düzenleme getirilmesi söz konusu. Ama hizmetin tamamen kaldırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Hiçbir emeklimizi mağdur etmeyecek şekilde bir çalışma için özellikle Karabük’teki emekli dernekleri ve ilgili cemiyetlerle istişare ediyoruz. Halkımız da aslında bu düzenlemeyi bekliyor. Sahada, ‘Yapın bu düzenlemeyi, sınırsız binişler bu keşmekeşi ortadan kaldırılsın’ diyen vatandaşlarımız var. Biz de bu çağrılara kulak veriyoruz." diye konuştu.

"Ulaşım düzenlemesi 1 ay içinde netleşecek"

Başkan Çetinkaya, yapılacak düzenlemelerin belediye meclisinde kurulacak bir komisyon aracılığıyla şekilleneceğini de belirterek, "Emeklilerle ilgili ulaşım düzenlemesi için bir komisyon kuracağız. Emekli dernekleri de bu komisyonda yer alacak. Bir iki ay içinde bu çalışmayı tamamlayıp meclis toplantısında kararı onaylayarak kamuoyuna açıklayacağız. Kimsenin sosyal hakkını engellemeden, kamu kaynaklarını daha doğru kullanan bir model geliştireceğiz," şeklinde konuştu.

"İddiaları ciddiye almıyoruz"

Belediye Başkanı Çetinkaya, kamuoyuna yansıyan diğer bazı iddia ve iftiralar hakkında da sert açıklamalarda bulundu. Belediyenin borç durumunun şeffaf şekilde meclis üyeleriyle paylaşıldığını hatırlatan Çetinkaya, "Belediyenin kredi borcu bellidir. Müteahhitlere borcumuz bellidir, aldığımız borç bellidir. Bu borçları belediyemizin resmi kurumlarının onayladığı borçlardır. Tüm veriler meclisimize sunulmuştur. Bu belediye şeffaf bir şekilde yönetilmektedir, hiçbir kapalı kapı yok. Herkese her şeye cevap verebiliyoruz. Bu noktada hamdolsun 14 aydır Karabük’e, Karabüklülere hizmet etme çabası içerisindeyiz. Onun için de yani bu tarz iddiaları da ciddiye almıyoruz. Geçmişte de almadık, bundan sonra da almıyoruz" dedi.

"Hukuk devleti vurgusu"

Bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan ithamları da değerlendiren Çetinkaya, "Bu tarz iddialarla bugüne kadar muhatap olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Bir açığımız veya iddialar varsa mahkeme orada, hukuk orada. Burası bir hukuk devleti, burası bir demokratik devlet. Burası böyle akşamdan sabaha kabile devleti gibi birileri birilerini iddia edecek makamı değil. Şerefli, namuslu, vatanına, milletine, şehrine sadık her Türk vatandaşı elindeki bir belge varsa, bir iddia varsa bunu hukuka getirecek, adliye getirecek. Öyle magazinleşme, iddia, iftira bunlar bizim için gündemimizde olmayan şeyler. Bunu magazinleştirmenin anlamı yok. Karabük Belediyesi şeffaf, açık, hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışıyor. Biz mesaimizi bu denli böyle söylemler ve iddialara harcayamayız. Bizim için tek gerçek var şu caddeye çaktığımız çivi ve bu şehirdeki ailelere, çocuklara yaptığımız hizmet. Belki yetersiz kalabiliriz gücümüz yetmeyebilir, yaptığımız şey kötü olabilir. Bunu eleştirebilirler. Ama öyle akşamdan sabaha kurgulanmış söylemlerle muhatap almadık, bundan sonrada almayız." ifadelerini kullandı.

"Bu şehre kavga değil, hizmet gerek"

Konuşmasının sonunda belediye yönetimi olarak kısır çekişmelere girmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan Çetinkaya, "Biz siyaset değil, hizmet meraklısıyız. Amacımız Karabük’ün her sokağında iz bırakmak. Bu şehirde birliğe, beraberliğe ihtiyaç var. Gelin, bu şehre birlikte hizmet edelim," dedi.