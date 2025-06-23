Aydın Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle kentin sanat yaşamına renk katmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun hazırladığı ‘Bir Sevdadır Türküler’ konseri ile Aydınlılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen konserde, Şef Özcan Yılmaz’ın yönetiminde yurdun dört bir yanından türküler seslendirildi. Salonu dolduran vatandaşlar, geçmişin izlerini taşıyan ezgilere hep bir ağızdan eşlik etti, keyifli anlar yaşadı. Gece boyunca sahneden yükselen türküler büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, sanata ve sanatçıya verdiği destek nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.