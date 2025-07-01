Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde kentin dört bir yanında hayata geçirilen çalışmalar devam ediyor.

ASKİ tarafından Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle’de başlatılan çalışmalar sürüyor. 1957 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 38 adet baca elemanının yapımını kapsayan, 16 milyon 929 bin TL maliyetli çalışma kısa süre içerisinde tamamlanarak Nazilli’ye kazandırılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Yeşil Mahalle’de ve kentin ana arterlerinden olan Atatürk Bulvarı’nda yağmur suyu birikimi yaşanmayacak, kazanan Nazillililer olacak.

Başkan Çerçioğlu: Tüm ilçelerimizde çalışmalarımız devam edecek

Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın genelinde altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Nazilli Yeşil Mahalle’de yürütülen bu çalışmayla hem bölgenin altyapı kapasitesini artırıyor hem de yağışlı havalarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Tüm ilçelerimizde çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.