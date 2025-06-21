Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangın bölgesine gelerek devam eden söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bugün saat 15.00 sıralarında Savrandere Mahallesi’nde ilk belirlemelere göre trafo patlaması sonucu çıkan yangın rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı Bademli Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Gün boyu havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının önü kesilmeye çalışıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdi.

Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Yangın Kriz Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte organize bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimizin desteği ile inşallah yangını kontrol altına alacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, çok büyük mücadele verdiler" diye konuştu.