Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı boyunca iftar programları düzenleyerek vatandaşları aynı sofrada buluşturuyor.

Muharrem ayının ilk iftar programı Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi’nde düzenlendi. Bugünkü iftar programı ise Bozdoğan’ın Alamut Mahallesi ile Kuyucak ilçesine bağlı Sarıcaova Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı boyunca kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurmaya devam edecek. Tüm vatandaşları iftar sofralarına davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Muharrem ayının ülkemize barış, huzur, bereket ve sağlık getirmesini diliyorum. Tüm canların tuttuğu oruçlar kabul olsun" ifadelerini kullandı.