Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin Filistin’in Gazze şehriyle kardeş şehir olmasını içeren protokolü imzaladı.

Başkan Tahir Büyükakın ve Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj tarafından imzalanan protokol; bilim, sanayi, ticaret, kültür, sanat, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda iş birliğini öngörüyor. Protokol kapsamında, ortak insani yardım organizasyonları düzenlenmesi, sağlık, eğitim, barınma ve altyapı hizmetlerinde iş birliği yapılması, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerin hayata geçirilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor. Ayrıca Gazze’nin şehircilik ve altyapı projelerinde teknik bilgi paylaşımı yapılması da planlanıyor.

5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak hazırlanan protokol, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi. İki belediye, bu güçlü birliktelikle sadece projelere değil, kardeşliğe ve umuda da katkı sunmayı hedefliyor. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek olmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan protokol, iki şehir arasında kültürel ve manevi bağları da daha da kuvvetlendirecek.