Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kent genelinde belediyenin hizmet alanlarını kapsayan saha çalışması ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Boltaç, bu kapsamda ilk olarak 10 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan ilçenin arkeopark niteliğinde olan Kent Meydanını ziyaret etti. Meydanın bir sanat eseri gibi görünecek biçimde şekillendirilmesi için ekiplerle birlikte planlama çalışmalarını gözden geçirdi. Sanatçılara ve vatandaşlara açık, estetik bir buluşma noktası oluşturmanın hedeflendiğini belirtti.

Ardından Tarsus Life Parkta bulunan havuz alanında hijyen ve güvenlik denetimi gerçekleştiren Başkan Boltaç, "Ailemizin her ferdinin güvenle yararlanabileceği ve temiz bir ortam sunan tesisler oluşturmak adına titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Son olarak kentte uzun yıllardır çömlekçilik geleneğini sürdüren ustaları ziyaret eden Başkan Boltaç, el emeği göz nuru ürünlerin yaşatılması ve yerel üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ziyarette, ustaların atölyelerine ve üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı, taleplerini not etti.