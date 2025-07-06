Nefes Kredisinin işletmelere hayırlı olmasını dileyen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "TOBB ve Elazığ TSO olarak her zaman ve zeminde reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ın sıklıkla dile getirdiği ve ilgili bakanlıklar ile TOBB nezdinde gündeme taşıdığı KOBİ’lerin uygun şartlarda finansa erişim sağlanması konusundaki girişimleri sonuç verdi. Bu amaçla TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar iş birliğiyle KOBİ’lere yönelik Nefes Kredisi uygulaması yeniden başladı.

Kredi başvuruların 8-9 Temmuz’da açılacağını ifade eden Başkan İdris Alan, "Elazığ TSO olarak uzun süreden beri her fırsatta işletmelerimizin finansa erişim konusunda yaşadıkları sorunları dile getirip bu problemin üretim ve istihdamda ciddi sorun ve aksamalar oluşturduğunu bakanlarımız ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na iletmiş ve destek talep etmiştik. Bu talebimiz karşılık buldu ve işletmelerimiz uygun şartlarda krediye erişim imkanına kavuştu. Bu imkandan faydalanmak isteyen odamıza kayıtlı KOBİ üyelerimiz 8-9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren kredi başvurusu yapabilecekler. Nefes Kredisi kapsamında bir firma en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilere kefil olacak. Krediler, ilk 6 ayı ödemesiz toplam 36 ay vadeyle verilecek. Ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında kritik rol oynayan KOBİ’lere uygun şartlarda finansman imkanı sunmak adına önemli bir adım attık. TOBB ve Elazığ TSO olarak her zaman ve zeminde reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.