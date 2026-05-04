Van'ın Başkale ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de Adem Kılıç'a ait evde yangın meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alınarak söndürdü. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar meydana geldi.