Kastamonu’nun Tosya ilçesinde başıboş köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli kurye, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi bağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yemek siparişini teslim etmek için motosikletinden inen kurye E.K. (21), başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin boğazından ve vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı E.K., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtuldu.

Yaralı genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.