Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen törenle Rektörlük mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleştirilen törenle Rektörlük mazbatasını aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından mazbatası tevdi edilen Prof. Dr. Akkaya, görevinden duyduğu sorumluluğu belirterek BARÜ’nün sürdürülebilir gelişimi, ulusal ve uluslararası başarısı için özveriyle çalışacaklarını söyledi. Ayrıca Rektör Akkaya, "Eğitime, bilime ve sanata verdiği kıymeti her fırsatta ortaya koyarak beni bu önemli göreve layık gördükleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu güvene layık olmak ve Bartın Üniversitesini daha ileriye taşımak için var gücümle çalışacağıma söz veriyorum" dedi. YÖK Başkanı Özvar ise Rektör Akkaya’yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.