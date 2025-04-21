Körfez Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinin nisan ayı meclis toplantısının gündeminde Gazze yer aldı. "Yaşam hakkı herkesindir" diyen çocuklar, gökyüzüne balon bıraktı.

Körfez Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde ilk olarak Körfez Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü Şefi Ufuk Salih Kaya tarafından öğrencilere geri dönüşüm ve atıklar hakkında bilgiler verildi. Konuyla ilgili projelerden bahseden Kaya, Çocuk Meclisi ile birlikte geri dönüşüm farkındalığına dikkat çekme istediğini bildirdi.

Toplantının bir diğer konusu ise çocuk hakları oldu. Körfez Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Olcay Akgül tarafından öğrencilere hak ve hürriyetlerden bahsedildi. Karşılıklı soru cevap şeklinde yapılan bilgilendirmede öğrenciler merak ettikleri soruları sordular.

Gazze’de yapılan soykırıma değinen çocuklar, oradaki hakların korunamadığından bahsederek, herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi. Toplantıya, Kocaeli IHH Temsilcisi Sümeyye Kokoz da katıldı.

Herkesin doğuştan yaşam hakkına sahip olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Buğlem Çağıl, "Yaşam hakkı herkesindir. Bizler Körfez Belediyesi Çocuk Meclisi olarak Filistin’de yapılan katliamı kınıyoruz. Bizler artık şiddetin son bulduğu, her bir çocuğun ve insanın eşit haklar temelinde haklarından yararlandığı bir dünya istiyoruz" dedi.

Meclis bitiminde çocuklar bayrak ve pankartlar açarak, Filistin bayrağı rengindeki balonları gökyüzüne uçurdu.