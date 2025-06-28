Kayseri’de çocukluk çağı kanserini son evrede yenen 3 yaşındaki Deniz için düzenlenen şenlikte yüzlerce çocuk gökyüzüne balon bıraktı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Onkoloji Servisi’nde 2 yıldır tedavi görerek çocukluk çağı kanserini (nöroblastom) yenen Deniz Akçakoyunlu için; Talas Belediyesi tarafından şenlik düzenlendi. Ali Dağı 360 Kafe bahçesinde düzenlenen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan yüzlerce çocuk; oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi. Yarışma rengarenk balonlarıyla gelen yüzlerce kişi, şarkılar eşliğinde ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileten anne Süveyda Akçakoyunlu, "Bizim için uzun ve zorlu bir yolculuktu. Son evre böbrek üstü kanseriydi. 2 yılı aşkın bir süredir mücadele ediyoruz. Umarım bundan sonrası da güzel olur. Bu güzel güne vesile olan Talas Belediye Başkanıma ve herkese teşekkür ediyorum. Umarım tüm balonlar Deniz’in kalıcı şifası için, tedavi gören tüm çocuklarımızın umudu için gökyüzünü süslesin. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiler, umut oldular, sevinç oldular, gülüş oldular. İyi ki varsınız" dedi.

Baba İsmail Akçakoyunlu ise tedavi gören diğer hastalara şifa dileyerek, "Çok mutluyuz. İnşallah şifa bekleyen bütün hastalarımıza biran önce acil şifalar nasip etsin Rabbim. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bizim için çok zor ve ağır bir süreçti. Allah herkese sabır versin, biran önce şifa nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Deniz için düzenlenen etkinliğe katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "Bugün Ali Dağı 360 Kafe’mizin bulunduğu yerdeki mesire alanındayız. Burası güzel bir etkinlik alanı ama bugün çok özel bir etkinlik var. 3 yaşındaki Deniz kızımızın kanser tedavisini atlatmış olmasını kutluyoruz. Bundan böyle bir daha inşallah bu konu gündeme gelmesin diyoruz. Aileyi çok tebrik ediyorum. Türkiye’nin en büyük çocuk kanser hastanesi Kayseri’de. Bütün çocuklar üzerinde güzel, başarılı işlere imza atmasını diliyorum" diye konuştu.

Çocukların çeşitli oyunlar oynayarak birbirleriyle yarıştığı etkinlikte rengarenk yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.