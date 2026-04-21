Hatay'da evinin balkon kısmında tüfek, tabanca, balta ve kılıcı çamaşır asarcasına asan ve sergileyen şahıs yaptığıyla hayrete düşürdü.

İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde müstakil bir evin balkon kısmında, gözle görülür vaziyette silah ve farklı eşyalar sergilendiği bilgisini alan polis ekipleri eve giderek çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 17 Nisan tarihinde söz konusu eve gidildiğinde; 1 adet tüfek, 2 adet tabanca, balta ve kılıcın çamaşır gibi balkonda asılı olduğu görüldü. Yaptığıyla hayrete düşüren şüpheli B.A. yakalandı ve hakkında gerekli işlemler yapıldı.