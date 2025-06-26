Balıkesir Altıeylül ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürülen lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay Altıeylül ilçesi Plevne mahallesinde meydana geldi. 12060 sokakta seyir halindeki 10 ABJ 037 plakalı lüks otomobil bir anda alev aldı. 112 Acil servisine gelen ihbar sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonrası yapılan kontrolde otomobilin kullanılamaz hale geldi.