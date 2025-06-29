Burhaniye ilçesinde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 10.kuruluş yıldönümü törenle kutlanırken, merkezde eğitim alan gençlerin gösterileri göz kamaştırdı. Şiirler okuyan özel gençlerin, oynadıkları zeybek ve erik dalı oyunları büyük alkış aldı.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen kutlama programına Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve komiser Esra Başol ile veliler ve özel gençler katıldı. Özel gençlerin, Koray Ozan Çiftçi, Ferdi Tayfur ve Demircan Çetin’in sazları eşliğinde oynadıkları zeybekten erik dalına kadar oyunları büyük alkış aldı. Şiirler ve türküler seslendirilirken, Kemal Sunal ve Adile Naşit canlandırması yapıldı. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Sevda Akgündüz yaptığı açış konuşmasında katılımcılara ve velilere teşekkür etti. Akgündüz konuşmasında, "Bu kurumun temelleri yalnızca mesleki bir hedefle değil, annelik duygusunun en saf hali ile atıldı. Benim canım kızım Gamze’mize bu merkez ilham kaynağı oldu. Onun sayesinde öğrendim ki, her çocuğun kendi ışığı var. Kendi yolu var. Ve o ışığa uluşmak için en önemli şey sevgi ile yol gösterecek ellerdir. Gamzelerim adı sadece bir kurum adı değil. Aslında her bir çocuğumuzun yüzündeki bir tebessüm bir ümit bir hayatın sembolü. Bu başarıda en büyük pay siz değerli velilerimizindir. Bize güvendiniz. Evlatlarınızı gönül rahatlığı ile emanet ettiniz. Bizlerle birlikte mücadele ettiniz. Hepinize yürükten teşekkür ediyorum" dedi.