Türkiye’de özel güvenlik eğitimlerini daha ileriye taşımak amacıyla yürütülen ÖZGE Projesi, İzmir Seferihisar Polis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen kritik çalıştayla yeni bir aşamaya ulaştı.

28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen "Özel Güvenlik Meslek Yüksekokulları ve Özel Güvenlik Sınavları Soru Hazırlama ve Değerlendirme" başlıklı çalıştayda, Balıkesir Üniversitesi’ni Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Dr. Hasan Boztürk temsil etti.

Türkiye’nin dört bir yanından 50 üniversite temsilcisinin bir araya geldiği etkinlikte, özel güvenlik sektörünün gelişimi ve eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi için önemli görüşler sunuldu. Alınan kararlar ve öneriler, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile YÖK tarafından değerlendirilecek ve projenin daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacak.

Dr. Hasan Boztürk, özel güvenlik sektörünün büyüyen bir alan olduğunu vurgulayarak, "Bu çalıştay, alanın profesyonelleşmesi ve nitelikli eleman yetiştirilmesi açısından büyük bir fırsat. ÖZGE Projesi, ülkemizin güvenlik hizmetlerine yeni bir soluk getirecek" dedi.

Özel güvenlik hizmetlerinde kaliteyi artırmayı hedefleyen ÖZGE Projesi, üniversitelerin güçlü iş birliğiyle geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor.