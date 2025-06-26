Balıkesir’in köklü okullarından Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi (SYAL) 34. Dönem mezunları önceki akşam düzenlenen muhteşem bir törenle uğurlandı. Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Yırcalı Ailesi’nin temsilcileri, veliler ve öğrenciler katılırken; okulun kurucusu Merhum Sırrı Yırcalı’da rahmetle anıldı.

1984 yılında Merhum Sırrı Yırcalı tarafından yaptırılan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi önceki akşam 34. Dönem mezunlarını uğurlamanın haklı gururunu ve üzüntüsünü bir arada yaşadı.

Yırcalı Ailesi’nin temsilcileri, veliler ve öğrencilerin katıldığı mezuniyet töreni, Rona Yırcalı tarafından deprem riski ile yıkılan ve tekrardan yaptırılan okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Okul Müdürü Ali Duran, 1984 yılından buyana eğitime katkı sağlayan SYAL’ın bu gün gelinen noktada Türkiye ve dünyanın birçok yerinde yaklaşık 6 bin mezunu ile büyük bir aile haline geldiğini ifade ederek; akademik başarıları, yürüttüğü Ulusal ve Uluslararası proje ve programlarla, sportif ve kültürel etkinlikleri ve güçlü eğitim kadrosu ile eğitimde bir model olarak adından söz ettirmeye devam ettirdiğini söyledi.

SYAL’ın sadece öğrenciler için bir okul değil, Balıkesir için örnek bir okul, aileler ve öğrenciler için bir kültür, bir aile ortamı, yaşam disiplini katan bir yuva, huzur buldukları ortak bir kültür alanı olduğunu da vurgulayan Okul Müdürü Ali Duran sözlerini şöyle sürdürdü;

"Şimdi 6 bin mezunumuza 157 yeni pırıl pırıl gençlerimizi katarken daha gururlu ve daha güçlüyüz. 1984 yılında okulumuzun temelini atarak Eğitim sistemimize böyle bir okul kazandıran ve Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinin büyük bir Aileye dönüşmesini sağlayan A. Sırrı Yırcalı’yı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.

Okulumuzun yeniden yapılmasını üstlenerek her aşamasında ve her süreçte katkılarını esirgemeyen eğitim gönüllüsü A. Rona Yırcalı beyefendiye ve değerli ailesine Balıkesir’imize ve bizlere böyle güzel, kompleks bir okulu hediye ettikleri için saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Mezun olan öğrencilere seslenen Müdür Duran, sözlerini şöyle noktaladı; "Aramızda olduğunuz öğrenim hayatınız boyunca sizlerle hep gurur duyduk. Bu süre içerisinde aldığınız sorumluluk, emek ve gayretleriniz için teşekkür ediyoruz.

Bundan sonra da sizler milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine ve bayrağına sahip çıkan bireyler olarak en güzel hedeflere koşarken, üstlendiğiniz her görevi en iyi şekilde yaparken bizler de sizlerle gurur duymaya devam edeceğiz.

Sizler Okulumuzun 34.dönem mezunları olarak bu inanç ve heyecanla hedeflerinize koşarken her zaman büyük bir ailenin içinde olduğunuzu ve SYAL ailesinin sizleri yalnız bırakmayacağını unutmayınız."

Yaklaşık 150 öğrencisini bu yıl mezun veren SYAL’in 34. Dönem birincisi Ebrar Aydoğan okul kütüğüne adını çakarken; ilk üçe giren tüm öğrencilere Lisans eğitimleri boyunca Rona Yırcalı tarafından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim bursu verileceği açıklandı.

6 ayrı sınıfta tek tek diplomalarını alan SYAL mezunlarını, topluca mezuniyet pastasını keserken; attıkları kepler ile hem hayallerini gerçekleştirdiler hem de ailelerine büyük bir gururu yaşattılar.

Gece boyunca çalan müziğe eşlik eden öğrenciler unutulmaz bir akşama imza atarken; diğer yandan üniversite sınavının stresini atma imkanını buldular.