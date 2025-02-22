Balıkesir-Susurluk yolu Şamlı Mahallesi yakınlarında Bursa istikametine seyir halinde olan bir tırın kayması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolun tek şeride düşmesiyle birlikte bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kış tedbirleri kapsamında yol üzerinde bekleyen vinçler hızla müdahale ederek tırı kenara çekti. Yaklaşık 15 dakikalık aksamanın ardından yol çift şerit olarak tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, Susurluk’un Göbel Mahallesi’nde kara saplanan 112 Acil Sağlık ekiplerine de kurtarıcılar yardım etti. Kardan çıkarılan ekip, görevine devam etti.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.