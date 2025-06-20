Elazığ’da inşa edilecek Motor ve Şanzıman Yenileştirme Tesisinin temel atma törenine katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yaşadığımız stratejik coğrafya başta olmak üzere dünyada yaşanan ve güvenliği tehdit eden hassas gelişmeler yerli ve milli savunma ürünleriyle donatılmış etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmamızı mecburi kılmaktadır. Bu bilinçle çalışarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizi envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ediyor. Ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini arttırıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 54’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde General Fahri Belen Kışlası içerisinde inşa edilecek Motor ve Şanzıman Yenileştirme Tesisinin temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Güler’in yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Veli Tarakçı, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

"Kendi silahlarımızı üreterek dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkeye ihraç ediyoruz"

Bugün burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak Savunma Sanayimize önemli katkılar sağlayacak, Motor ve Şanzıman Yenileme Tesisinin temel atma töreninde olduklarını belirten Bakan Güler, "Tesisimizin vatan ve millet sevdalısı insanların diyarı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daima destekleyen Elazığ’da faaliyet gösterecek olmasından da ayrıca büyük bir mutluluk duyduğumuzu da belirtmek istiyorum. Elazığ’ın kadim kültürünün yanı sıra, adını bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu bir şehir olması hasebiyle bizler için ayrı bir öneme sahiptir. Motor ve Şanzıman Yenileme Tesisimizi asil milletimize, ülkemize, kahraman silahlı kuvvetlerimize ve Elazığ’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bir asır önce ne yazık ki savunma sanayisi dışa bağlı olan hatta yetersiz silah ve mühimmat nedeniyle varlık ve yokluk mücadelesi veren bir ülkeydik. Bugün ise, cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu stratejik vizyon, yüksek irade ve kararlı duruşları sayesinde kendi silahını tasarlayıp üretebilen, bu ürünleri de Endonezya’dan Polonya’ya Ukrayna’dan da Katar’a katar dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkeye ihraç edebilen böylece uluslararası pazarda etkinlik gösteren bir ülke konumuna geldik. Türkiye artık üstün teknolojiye sahip yerli, milli ve modern savunma sanayiyle bölgesinde ve dünyada rol model olup büyük etkiler uyandırmaktadır" diye konuşu.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizi envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ediyor"

Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği nokta ve ürünlerin etkinliğinin dünya kamuoyunda ilgiyle ve gıptayla takip edildiğini aktaran Bakan Güler, "Geldiğimiz bu seviye bizleri heyecanlandırmakta ve daha nice projeler için motive etmektedir. Büyük, güçlü ve kudretli Türkiye yürüyüşümüze güç katmaktadır. Yaşadığımız stratejik coğrafya başta olmak üzere dünyada yaşanan ve güvenliği tehdit eden hassas gelişmeler yerli ve milli savunma ürünleriyle donatılmış etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmamızı mecburi kılmaktadır. Bu bilinçle çalışarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizi envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ediyor. Ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini arttırıyoruz. Savunma sanayinde ulaştığımız noktayı yeterli görmüyor bunu daha yukarılara taşımak için var gücümüzle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla başta Savunma Sanayi Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde yerlilik, millilik ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeye de devam edeceğiz. Elbette sadece yeni silah sistemleri üretmiyor, aynı zamanda mevcut araç ve teçhizatımızı ömür uzatma ve modernizasyon çalışmalarını da kendi öz kaynaklarımızla birleştirmeye çalışıyoruz. Elazığ’da bulunan 54. Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde yürüttüğü etkin faaliyetlerle bu gayretlerimize önemli destekler sağlamaktadır. Savunma sistemlerinde en kritik unsurlardan birisi lojistik destek, bakım ve idame faaliyetleridir. Buradaki fabrikamızda da nitelikli personeli, mühendislik kapasitesi ve gelişmiş altyapısıyla kahraman ordumuzun lojistik ihtiyaçlarını yıllardan beri başarıyla karşılamaktadır" şeklinde konuştu.

"Durmadan ve yorulmadan hep birlikte daha çok çalışacak ve daha çok üreteceğiz"

54. Bakım fabrikasının yalnızca bir bakım üssü olmadığını da aktaran Bakan Güler, "Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahada ki gücünü sürekli kılan stratejik destek noktalarından bir tanesidir. Bugün temelini attığımız Motor ve Şanzıman Yenileştirme Tesisi de bu başarı halkasına yeni ve çok değerli bir halka olarak eklenecektir. Bu tesis ile birlikte özellikle zırhlı muharebe araçlarımızın ve lojistik destek unsurlarımızın motor ve şanzıman sistemleri modern teknolojilerle yenilenecek, ömürleri uzatılacak ve böylece kahraman ordumuzun sahada ki hareket kabiliyeti ve lojistik gücü daha da artacaktır. Tesisimiz aynı zamanda Milli Savunma Sanayi ekosistemine entegre olarak yerli üretim oranının yükseltilmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Elazığ’ımıza kazandırdığımız bu önemli tesis, ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, şehrimizin ekonomisine de canlılık getirecek, istihdam, sanayi altyapısı ve bilgi birikim açısından da faydalı olacaktır. Böylesi önemli bir projede emek harcayacak alın teri dökecek herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Motor ve Şanzıman Yenileştirme Tesisimizin bir kez daha asil milletimize, ülkemize kahraman silahlı kuvvetlerimize ve Elazığ’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi savunma sanayide dünyanın en iyilerinden birisi yapana kadar büyük bir gayretle durmadan ve yorulmadan hep birlikte daha çok çalışacak ve daha çok üreteceğiz" ifadelerini kullandı.