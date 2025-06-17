AK Parti Sözcüsü Çelik: "Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması siyasi şuursuzluktur"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Güler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran-İsrail arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA