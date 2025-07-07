Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen "Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik ve Mali Meseleler ile Yapay Zeka" oturumunda "Filistin halkının yaşadığı dram, bugün çok taraflılık üzerine tartışmalarımızın merkezinde yer almaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında, dün gerçekleştirilen "Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik ve Mali Meseleler ile Yapay Zeka" oturumunda konuştu. Bakan Fidan konuşmasında, "Çok taraflılıktan geri adım atmak, göze alabileceğimiz bir seçenek değildir. Çok taraflılık, uzun süredir ilerlemenin itici gücü olmuş; sivil havacılıktan halk sağlığı sistemlerine, adil ticaretten dijital alandaki standartlara kadar günlük yaşamı etkilemiştir" dedi.

İsrail’in Gazze saldırılarına değinen Bakan Fidan, "İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım, bölgede onlarca yıl boyunca kaydedilen kalkınmayı tersine çevirmiştir. Filistin halkının yaşadığı dram, bugün çok taraflılık üzerine tartışmalarımızın merkezinde yer almaktadır. Bu durum, uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü kuruluşların meşruiyeti açısından ciddi bir krizdir. İsrail’in saldırganlığı ve yayılmacılığı kontrol altına alınmazsa, sonuçları küresel ölçekte hissedilecektir. İşte tam da bu nedenle, çabalarımızı barışçıl çözüme ve gerilimin azaltılmasına yönelik olarak yoğunlaştırdık. Bölgede kalıcı barışa tam destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Küreselleşmenin karşılıklı bağımlılığı derinleştirmesiyle birlikte, değer zincirlerimiz, özellikle enerji ve kritik mineraller alanında daha kırılgan hale gelmektedir. Gelişmek için büyümeye, istihdama ve serbest ticarete ihtiyaç duyuyoruz. Bunun da adil, kurallara dayalı ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret sistemiyle güvence altına alınması gerekmektedir. Dünya çok kutupluluğa yönelirken, yapay zekanın küresel yönetişimi kritik bir öncelik haline gelmektedir. Yapay zekanın yeni bir tahakküm aracına dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şarttır"