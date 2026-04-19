Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Ailelere şunu söylüyoruz, sevgi bedava. Lütfen çocuklarınızla konuşun, çocuklarınıza sarılın, çocuklarınıza sevginizi aktarın. Onları dinleyin, onlarla siz konuşmazsanız, siz dinlemezseniz başkalarını dinliyorlar. Siz konuşmalısınız. Lütfen aile, öğretmen ilişkisini çok daha güçlü hale getirelim' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği'nin açılışına katılarak, 'Genç Kart' projesinin tanıtımını yaptı. Meriç Nehri kenarındaki Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda Bakan Bak, Genç Kart Projesi kapsamında en çok puan toplayan öğrencilere bisiklet hediye etti. Programın ardından kitap stantlarını gezen Bak, spor istasyonlarını da ziyaret etti.

'Ailelere şunu söylüyoruz, sevgi bedava'

Ailelere seslenen Bakan Bak, 'Ailelere şunu söylüyoruz, sevgi bedava. Lütfen çocuklarınızla konuşun, çocuklarınıza sarılın, çocuklarınıza sevginizi aktarın. Onları dinleyin, onlarla siz konuşmazsanız, siz dinlemezseniz başkalarını dinliyorlar. Siz konuşmalısınız. Lütfen aile-öğretmen ilişkisini çok daha güçlü hale getirelim. Tabii burada bir özel bir durum var. Malumunuz Kahramanmaraş'ta çok üzücü bir olay yaşadık. Vefat eden öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Tabii bize, ailelere çok büyük iş düşüyor, görev düşüyor. Hep beraber gençlerimizi, çocuklarımızı dijital dünyadan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Bunun için de en önemli argümanlarımızdan bir tanesi de spor, sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmanız lazım. İşte bu proje bu adım için çok güzel bir örnek. Tebrik ediyorum. Arkadaşlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'Türkiye şu anda bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır'

Bakan Bak, 'Türkiye şu anda bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Çocuklarımızı lütfen spor salonlarına getirin. Yüzme havuzlarına getirin. Atletizm salonlarına, sahalara getirin. Tutun elinden getirin, çünkü her şey ücretsiz. Lütfen çocuklarımızı alıp tesislere getirelim. Onlarla konuşalım, onları dinleyelim. Bu çok önemli. İşte sporun bu birleştirici gücünü kullanalım. Yaptığımız spor tesisleriyle, Avrupa'nın en modern stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla beraber spor ülkesi olma yolunda ilerliyoruz' şeklinde konuştu.

'Milli takımımızı Dünya Kupası'nda destekleyeceğiz'

Bakan Bak, 'Hep beraber milli takımımızı Dünya Kupası'nda destekleyeceğiz. Arda Güler'i, Kenan Yıldız'ı, Uğurcan Çakır'ı ve Hakan Çalhanoğlu'nu alkışlayacağız. Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'nde izlediniz. Bayern Münih karşısında attığı iki golle beraber ne kadar kıymetli bir futbolcu olduğunu, bizi ne güzel temsil ettiğini gördünüz. Biliyorsunuz rekorlar kırıyor Arda Güler. İnşallah hep beraber onu izleyeceğiz. Hepimiz milli takımımızı, bizim çocukları hep beraber takip edeceğiz Dünya Kupası'nda da finale doğru yürümek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Bak, Genç Kart uygulamasını kullanan 100 öğrenciyi Türkiye milli takımlarının yurt içinde oynayacağı maçlardan birine gönderme sözü verdi.