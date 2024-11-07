Bazen basit gibi görünen şikâyetlerin altında önemli hastalıkların yatabildiğini ve bunun özellikle mevsim geçişlerinde bahar yorgunluğu ile karıştırılarak ihmal edilmesinin ciddi sonuçlar doğurabildiğini söyleyen Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, ”Eğer bireyin bahar yorgunluğu yakınmaları 1 ayı aşmış ise bunun altında yatan sebeplerin dikkatlice araştırılması gerekir” dedi.

Güneşli havaların azalarak gökyüzünün gri tonlara bürünmesi, git gide uzayan geceler, kısalan gündüzler ve havaların serinleyerek yağışların başlaması ile beraber sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde birçok insan bahar yorgunluğundan muzdarip olduğunu düşünüyor. Ancak bazen kimi hastalıklar bahar yorgunluğu ile karıştırılabiliyor. Bu konuda açıklama yapan Doç. Dr. Aktaş, bahar yorgunluğu ile karıştırılan hastalıkları şöyle açıkladı:

"Anemi ya da halk arasında bilinen ismi ile kansızlık, vücutta organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmaması olarak tanımlanır. Yorgunluk, enerji kaybı, halsizlik, ciltte solgunluk gibi kansızlık belirtileri, vücut dokularına yeterince oksijen götürülememesi sonucunda gelişir. Bu belirtiler bahar yorgunluğu ile karıştırılabildiğinden ihmal edilmemelidir. Aksi durumda vücutta ağrılara, duygu durum bozukluklarına, unutkanlığa, el ve ayaklarda da uyuşmalara sebep olur.

Tiroid, nefes borusu üzerinde yer alan, 15-20 gram ağırlığında 2 ana loptan oluşan ve hormon üreten bezlerdir. Sağlıklı çalışamadığında bireylerde bazı fiziksel ve duygusal belirtiler ortaya çıkar. Bunlar arasında yer alan sıcak basması, yorgunluk ve halsizlik hissi bahar yorgunluğu ile sıkça karıştırılabilen benzer belirtilerdir. Ancak ihmal edilen tiroid sorunu ilerde kalp hastalıkları, kemik erimesi, adet düzensizliği ve kısırlığa yol açabilir.

Yazın aldığınız birkaç kilo fazlayı vermek isteseniz bile tam tersine yavaş yavaş kilo almanız bahar yorgunluğunun verdiği tembellik hissi veya havaların spor yapmanızı engellemesinden olmayabilir. Bununla birlikte canınız geçmişe göre daha çok şekerli gıdalar çekiyor ise insülin direncinizi kontrol ettirmek için bir doktora görünmenizin zamanı gelmiş olabilir. Çünkü zamanında fark edilmeyen insülin direnci tedavi edilmediğinde başta diyabet olma üzere kanser, obezite, tansiyon ve felç gibi pek çok ciddi hastalığa davetiye çıkartır.

Vitaminler vücudumuzun sağlıklı ve dengeli bir şekilde çalışmasını destekleyen önemli besin öğeleri olduğundan eksiklikleri ciddi sağlık sorunlarına kapı aralayabilir. Eksik olmaları veya yetersiz alınmaları durumunda fiziksel ve zihinsel yorgunluk, kemik ağrıları ve saç dökülmesi görülür. Bazen göz ardı edilebilen veya başka sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebilen bu belirtilerin farkında olmak ve gereken tedaviyi zaman yitirmeden almak yaşam kalitesini artırmak açısından önemlidir. Ancak özellikle takviye olarak alınacak vitaminlerin doktor kontrolü altında olması gerekir.

Sonbahar aylarında sıkça rastlanan ‘mevsimsel alerjik rinit’, doğada bulunan alerjen maddelere karşı burun mukozasının verdiği alerjik reaksiyon olarak ortaya çıkar. Hastalık kendini sık hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, kaşıntı yakınmaları ile gösterir ve ataklar şeklinde gelişir. Ancak alerji kişide bahar yorgunluğuna benzer bir tablo ortaya çıkararak halsizlik ve isteksizliğe de sebep olabilir. Hastanın alerjik reaksiyon verdiği maddelerin tespit edilmesi alınacak önlemleri ve uygulanacak tedaviyi belirlemeye yardımcı olur.

Sonbahar kimi zaman yorgunluk ve depresyonla birlikte gelebilir. Hatta yorgunluk sandığınız depresyon da olabilir. Güneşli havaların azalması ve gökyüzünün gri tonlarla kaplanması, uzayan geceler, kısalan gündüzler, açık havada daha az vakit geçirilmesi insanlarda hem fizyolojik hem de psikolojik değişimlere yol açar. Tembellik, iştahsızlık, yorgunluk, umutsuzluk, değersiz hissetme gibi belirtilerin 1 aydan daha uzun sürmesi halinde bunun bir depresyon işareti olabileceği göz önünde bulundurularak ilgili uzmana danışmakta fayda bulunur."