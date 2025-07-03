İstanbul’da 93 yaşında hayatını kaybeden Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ’nin (BAGFAŞ) kurucusu Recep Gencer, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da vefat eden Gencer’in cenazesi Bandırma’ya getirilerek BAGFAŞ yerleşkesinde bulunan camiye götürüldü. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Gencer’in naaşı Edincik Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Gencer’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Recep Gencer, 1932 yılında Bandırma’nın Edincik Mahallesi’nde dünyaya geldi. Kimya eğitiminin ardından 1960’lı yıllarda sanayi hayatına atılan Gencer, 1968 yılında temelleri atılan ve 1970’li yıllarda üretime geçen BAGFAŞ’ın kurucusu olarak uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü.