Elazığ’da kuaför olan babasının mesleğinden esinlenerek annesiyle birlikte kuaförlük kursuna kaydolan Eda Doğan, 756 saatlik eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak annesiyle birlikte iş yeri açmayı hedefliyor.

Elazığ Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün kadınlara yönelik mesleki eğitimleri sürüyor. Bu kapsamda Yıldızbağları Mahallesi’nde faaliyet gösteren merkezde verilen kuaförlük kursu, kadınların hem meslek sahibi olmasına hem de ekonomik bağımsızlık kazanmasına imkan sağlıyor. Bu çerçevede kuaförlük kursunda 37 kursiyer eğitim alırken, 756 saatlik eğitim sürecine tabi tutulan kursiyerler, kurs sonunda girdikleri ustalık sınavını başarıyla geçmeleri halinde, iş yeri açma ve talep doğrultusunda usta öğretici olarak görev alma hakkına sahip oluyor. Kuaför olan babasının izinden gitmek için annesi Meryem Doğan ile birlikte kursa kaydolan Eda Doğan (26) meslek edinerek geleceğe yatırım yapıyor. Anne - kızın hayali ise kursu başarıyla tamamlayıp kendi iş yerlerini açmak.

"İleride, kızımla beraber bir iş yeri açmak istiyoruz"

Bir arkadaşının yönlendirmesiyle kursa katıldığını belirten Meryem Doğan, "4 aydır Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı Aile Destek Merkezi Kuaför kursunda eğitim görüyoruz. Beni aslında bir arkadaşım yönlendirdi. Onun desteğiyle buraya geldim. Kızım da benimle beraber gelmek istedi. Gerçekten geldiğim için çok memnunum. Hem güzel zaman geçirdik hem de kuaförlükle ilgili şeyler öğrendik. Bu konuda kendimizi geliştirmek istiyoruz. İleride, kızımla beraber bir iş yeri açmak istiyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur" dedi.

Eda Doğan ise küçük yaşlardan itibaren babasının mesleğine aşina olduğunu vurgulayarak, "Annemle beraber kuaförlük kursunda 4 aydır eğitim görüyoruz. Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine yazıldık. Bunun dışında, babam da erkek kuaförü, yıllardır bu mesleği yapıyor. Küçükken saçlarımı hep babam keserdi, boyardı. İlerleyen zamanlarda annemle birlikte kendimize güzel bir yer açıp çalıştırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.