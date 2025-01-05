Samsun’da aydınlatma direğine çarparak adeta ikiye katlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Sakarlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir eden 52 BC 448 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kavşaktaki aydınlatma direğine çarptı. Adeta ikiye katlanan otomobildeki sürücü K.A. ve S.B. araçta sıkıştı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sürücü K.A. sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.B. ise, ekiplerin yoğun uğraşlarıyla yaklaşık 1 saatte sıkıştığı yerden çıkarılabildi. S.B. de aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.