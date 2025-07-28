Aydın’da sürdürülebilir su yönetimi amacıyla çalışmalar sürerken, Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde toplam 867 bin metre drenaj borusu montajı yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla çalışmalar devam ederken, bakanlıktan "Aydın Nazilli ve Yenipazar Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH Projesi" çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Efeler, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde 5 bin 790 hektar alanda 867 bin metre drenaj borusu montajı, 100 kilometre tarla içi yol yapımı ve diğer sanat yapılarının yapılacağının belirtildiği açıklamada "Aydın Nazilli ve Yenipazar Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH projesi kapsamında şimdiye kadar Efeler ve Yenipazar ilçelerinde 2 bin hektar alanda 198 bin metre drenaj borusu montajı, 19 bin 900 metre uzunluğunda drenaj kanalı derinleştirme çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar ile birlikte 225 bin metreküp tesviye çalışması yapılmış olup, 4 bin 600 metre tahliye kanalı açılmıştır. Proje sahasındaki yüksek taban suyu seviyesinin düşürülerek, taban suyunun kontrollü biçimde tarım arazisinden uzaklaştırılması sağlanacaktır. Bu sayede tarım arazilerinde toprak hava su dengesi sağlanmış olup, bölgede yetiştirilen ürünlerde en az yüzde 20 verim artışı sağlanacaktır. Eş zamanlı olarak devam eden diğer tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları ile birlikte çiftçilerimizin üretim süresinde daha yüksek verim elde etmesini hedefliyoruz" ifadeleri yer aldı.