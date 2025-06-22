Aydın’ın Efeler ilçesi Savrandere mevkiinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayarak geniş bir alana yayılan yangında söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla birlikte karadan devam ederken, bölgeye sevk edilen 2 gece görüşlü helikopter de gece boyunca çalışmalara havadan destek verecek.

Bugün saat 15.00 sıralarında Savrandere Mahallesi’nde ilk belirlemelere göre trafo patlaması sonucu çıkan yangın rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın sebebiyle Bademli Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilirken, söndürme çalışmaları gün boyu havadan ve karadan devam etti. Havanın kararmasının ardından bir süre karadan devam eden söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen 2 gece görüşlü helikopter havadan destek vermeye başladı. Bölgedeki ekipler alevlere karşı büyük bir mücadele verirken, gece görüşlü helikopterler de çalışmalara gece boyunca havdan destek verecek.

Konu ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Aydın’ın Efeler ilçesindeki Savrandere Mahallesi’nde gündüz saatlerinde orman dışı alanda başlayan yangın için mücadelemiz devam ediyor. Karadan ve havadan gece gündüz demeden yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 2 helikopter, gece yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor" ifadeleri yer aldı.